Россия не оставляет без внимания взятый властями Японии курс на ремилитаризацию. Об этом предупредил в среду, 23 сентября, заместитель российского министра иностранных дел Андрей Руденко.

Как подчеркнул дипломат в комментарии News.ru, "это вынудит нас принять эффективные компенсирующие меры в целях поддержания должного уровня национальной обороноспособности".

Москва регулярно по дипломатическим каналам и в публичной сфере предупреждает Токио о крайне негативных последствиях курса на ремилитаризацию. Лишь отказ японского руководства от антироссийской линии, подкрепленный реальными шагами, способен открыть путь для возобновления межгосударственного диалога и сотрудничества.

Ранее жители Страны восходящего солнца с опаской встретили заявление российского Министерства иностранных дел о неприемлемости политики Токио. Японцы сетуют на недальновидность своих лидеров, которые "отталкивают от себя одного соседа за другим". Они также призывают начать переговоры с Россией о поставках нефти, поскольку "без ее энергоносителей Японии попросту не выжить".

Тем временем министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги признался, что ему не хватает общения с российским коллегой Сергеем Лавровым — между политиками установились хорошие доверительные отношения, однако на фоне нынешней геополитической ситуации контакты оказались прерваны.