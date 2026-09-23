Путин поблагодарил россиян за активное участие в выборах

Владимир Путин поблагодарил россиян за активное участие в прошедшей избирательной кампании.

Голосование граждан на выборах в Госдуму, по словам президента, свидетельствует о надеждах людей на исполнение всех целей по укреплению России.

"Это голосование - за вас", - сказал глава государства, обращаясь к бойцам.

Нужно сделать все, чтобы оправдать оказанное людьми доверие, подчеркнул российский лидер.

Президент отметил, что "хорошо известно, что пытались помешать, сорвать эти выборы", однако очереди на избирательных участках говорят о том, что запугать Россию невозможно.

Рекордная явка людей на выборы, сказал президент, свидетельствует о том, что граждане поддерживают усилия власти по укреплению страны