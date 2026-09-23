Больная раком Кейт Миддлтон вышла в свет после скандала во дворце и все ахнули

Кейт Миддлтон появилась на публике после скандала, разгоревшегося в Букингемском дворце на фоне публикации книги графа Чарльза Спенсера. Принцесса Уэльская блистала на красной дорожке.

Кэтрин вместе с принцем Уильямом посетила мировую премьеру нового фильма Тома Круза "Диггер". Миддлтон появилась перед публикой в фиолетовом платье Jenny Packham длиной до пола со шлейфом. Выбирая украшения, принцесса отдала дань памяти сразу двум членам королевской семьи: Кейт надела аметистовое колье-сотуар королевы-матери, а также серьги Collingwood с жемчугом и бриллиантами, которые когда-то принадлежали леди Ди.

Поклонники королевской семьи ахнули, увидев, как преобразилась Миддлтон. Образ принцессы очень понравился пользователям Сети, британцы оставили в официальном блоге Кенсингтонского дворца тысячи восхищенных комментариев. Многие отметили, что Кейт выглядит великолепно, особенно учитывая, что она еще в прошлом году проходила химиотерапию.

"Невероятно прекрасна — словно греческая богиня на Олимпе"; "Просто великолепна, а это колье — настоящая находка! Интересно, какие ещё прекрасные украшения она достанет из хранилища"; "Мне кажется, что фиолетовый легко может оказаться слишком подавляющим цветом или цветом, который сложно правильно обыграть, но здесь всё выглядит абсолютно по-королевски. Возможно, это вообще образец того, как следует использовать фиолетовый в моде", — пишут британцы.

Кэтрин и Уильям блистали на красной дорожке и всем своим видом показывали, что в их семье царят любовь и взаимопонимание. На вопросы о книге графа Спенсера Уэльские не отвечали.



Напомним, что дядя принца Уильяма опубликовал мемуары "Лебединая песня. Диана, моя сестра". В книге граф Спенсер набросился с обвинениями на Карла III, заявив, что тот не был опечален гибелью своей бывшей жены.