Что сейчас происходит с устроившим стрельбу Джиганом: сбежал из России и начал проходить гиюр

Схватил свой нарезной карабин, который стреляет пистолетными пулями. Почти десять часов держал прислугу под прицелом. Обвинял в предательстве, сливе информации и национализме. А одного из работников, приезжего из Таджикистана по имени Шорух, и вовсе в педофилии. Угрожая оружием, заставил мужчину признаться в этом. А потом приказал бежать и начал стрелять вслед. Ранил Шоруха в ногу и руку. В это время дети Джигана находились в доме. Прятались и звонили маме - Оксане Самойловой, которая находилась в Италии. Такие подробности инцидента в доме рэпера приводят журналисты из шоу-бизнеса.

По имеющейся информации, инцидент произошел еще в начале июля, но широкой публике о нём стало известно только сейчас. Тогда в полицию сообщать не стали, а Джиган срочно уехал в Израиль и якобы лег на лечение в реабилитационный центр "Феникс".

По имеющимся данным, рехаб, где сейчас находится Джиган, - один из элитных на земле обетованной. Палата стоит полтора миллиона рублей в месяц. Все лечение - порядка пяти. Там же ранее лежал иноагент Моргенштерн. Почему Израиль? Настоящее имя рэпера - Денис Александрович Устименко - Вайнштейн. Давно носит еврейскую одежду, кипу на голове. А сейчас начал проходить гиюр - принятие иудаизма и присоединения к еврейскому народу. Публикует ролики с благословлением раввинов. С отдыха на море и прогулок с детьми. Как будто ничего и не было.

"Непонятно, проводилась ли проверка в связи с произошедшей ситуацией. Было ли изъято оружие, лишен ли рэпер лицензии на хранение оружия, проверялось ли каким-то образом вообще эта лицензия с учетом вероятной наркотической зависимости человека. Кроме того, много вопросов и к органам опеки - если дети действительно были свидетелями всего кошмара, то они получили колоссальную травму для психики", - справедливо заметила Екатерина Мизулина, член Общественной палаты.

В подмосковной полиции сообщили, что после публикаций в СМИ начали свою проверку. Журналисты пишут: за последние шесть лет, рэпер как минимум дважды уже лежал в рехабе. А в 2019 году на концерте в Одессе в порыве ярости кобы откусил своему менеджеру ухо. Да и со своей прислугой был не просто строг: унижал, оскорблял и мог уволить одним днем.