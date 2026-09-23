Переговоры Лаврова и Рубио в Нью-Йорке. Детали самой важной встречи осени в политике

Нью-Йорк. Сергей Лавров прилетел ночью. А уже в восемь утра - сразу в бой. Переговоры с госсекретарем США - первые в графике нашего министра иностранных дел на полях Генассамблеи ООН. Это уже их шестая личная встреча с момента формирования второй администрации Дональда Трампа. Для прессы - буквально минутная протокольная съемка. Далее - закрытый формат.

В последний раз главы внешнеполитических ведомств двух стран общались в июле на Филиппинах. Тогда Марко Рубио заявил, что анкориджские договоренности по украинскому урегулированию требуют корректировки. Позиция Москвы: Россия согласна на американские предложения, сделанные на Аляске. Ну а пока американцы определяются со своей позицией, мы продолжаем спецоперацию и достигаем ее целей. Не отказываясь параллельно от диалога со всем заинтересованными в мирном урегулировании сторонами.

Накануне Дональд Трамп заявил, что может провести новую встречу с Владимиром Путиным

"Пока по каким-то встречам на высшем уровне никакой конкретики нет. Если говорить о российско-американской встрече, готовность у президента есть. И президенты Путин и Трамп действительно в своих телефонных разговорах всегда подчеркивают готовность при необходимости со временем еще одну встречу провести. Что касается встречи Путина с Зеленским, здесь наша позиция хорошо известна: Путин сказал, что Зеленский, если хочет, может приехать в Москву. Все необходимые гарантии безопасности ему будут предоставлены. Он прекрасно знает, какие решения нужно принять", - сказал Дмитрий Песков.

Президент США итоги своей встречи с Зеленским не прокомментировал. Еще на переговорах Трамп сразу дал понять, кто здесь главная звезда. Из 8 минут политического шоу для прессы Зеленскому разрешили поговорить всего 40 секунд. Впрочем, его состояние вряд и позволило бы нормально выступить даже вторым номером, заостряет внимание пресса: "Странные ужимки на лице вряд ли можно списать на нервное напряжение. Он вскидывал брови, то щурил, то выпучивал глаза, как будто готовился что-то сказать, но в итоге просто облизывал губы и гримасничал".

Видеооператоры старались как можно меньше брать Зеленского в кадр. Все равно он из него периодически вываливался. Неконтролируемое мозгом тело слишком сильно качало из стороны в сторону. Чуть позже на брифинге Зеленский постоянно шмыгал носом и теребил его.

И вот как Зеленский объяснил все сам: "Я не уверен, что справляюсь со стрессом.Во время войны я совершил много ошибок. Почему? Потому что приходится совершать сотню сделок каждый день. Это не очень просто. Это порой некомфортно и очень чувствительно. Есть люди, которые буквально высасывают всю энергию".

В этом же интервью главарь режима дистанционно начал перечить Трампу. С безопасного расстояния публично похвастался тем, что отказался подчиниться требованию хозяина Белого дома прекратить удары по российским НПЗ. Опрометчиво, учитывая, что он все еще надеется на американские "Патриоты".

Но "Патриоты" дядя Сэм пока не дает. Так же, как и лицензию на производство этих систем на Украине. Зеленский теперь уверяет: хорошо уже то, что хотя бы жестко не отказали. Даже встреча с обычно щедрой на разбазаривание общеевропейских денег Урсулой фон дер Ляйен прошла крайне напряженно. Глава Еврокомиссии выдвинула ультиматум: сначала реформы, потом деньги. Эмманюэль Макрон пообещал ракеты-перехватчики, но сроки поставок не указал. То есть домой с американских гастролей Зеленский, по сути, возвращается ни с чем. Миссия оказалась невыполнима. Да еще и сдал Трампу все оставшиеся карты, признав, что очень боится наступпения зимы. Для Вашингтона это дополнительный рычаг давления на Киев.