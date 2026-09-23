Евпатория превратилась в Венецию. Из-за подтопления путей на время даже перестали ходить трамваи. Под воду ушла набережная и центральные улицы. Пострадал даже кошкин дом – питомцам пришлось эвакуироваться с первого этажа повыше.

В Севастополе ливень подтопил дворы и дороги. Ученики Инженерной школы, например, из-за огромной лужи добирались на учебу, держась за забор. Штормовой ветер вырывал с корнем деревья.

Сейчас последствия непогоды в городе устраняют порядка 400 человек и 75 единиц техники. Чистят ливневки, дороги и пешеходные зоны от наносов, убирают упавшие ветки и деревья.

Из за прохождения холодного фронтального раздела в Крыму действуют сразу три штормовых предупреждения. Обильные осадки, мощные грозы и сильные порывы ветра до 25 метров в секунду, которые приводят к вот таким последствиям.

Под натиском стихии падают деревья, мотоциклы и даже фонарные столбы. В Алуште кровля дома рухнула на автомобиль перегородив проезжую часть. Всего в Крыму зафиксировали 10 происшествий, связанных со стихией.

"Наибольшее количество осадков зарегистрировано на территории Бахчисарайского района - до 60-ти миллиметров, в горно-лесной местности. В Белогорском районе - до 40 миллиметров", - сообщил Андрей Павлюченко, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Крым.

На реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды. На Южном берегу усиление порывов ветра до 35 метров в секунду, возможны сходы селевых потоков.