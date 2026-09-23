Путину доложили о переезде офисов крупных госкомпаний в регионы

Прошедшие выборы и активное голосование показали, что россияне поддерживают курс на укрепление страны. Об этом заявил Владимир Путин открывая совещание с правительством.

Президент провел его в режиме ВКС. От слаженной работы кабмина многое зависит, это и денежно-кредитная, и социальная политика. Задач много, отметил глава государства. Нужно сделать все, чтобы оправдать оказанное людьми доверие, подчеркнул Владимир Путин.

На совещании президенту доложили о переезде офисов крупных госкомпаний в регионы. Минэкономразвития определило восемь крупных холдингов. В их структурах около 250 компаний, расположенных в Москве, а общее количество рабочих мест - 270 000. В перечень вошли РЖД, "Аэрофлот", "Почта России", "Транснефть", "Россети", "Роснефть", "Интер РАО" и "Зарубежнефть".

Глава Минэкономразвития Максим Решетников подчеркнул, что при перемещении компании перерегистрируются в регионах, переместят туда отдельные функции и рабочие места.