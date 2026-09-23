Канадский вояж главаря киевского режима Владимира Зеленского увенчался подписанием декларации о столетнем партнерстве между Киевом и Оттавой. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова риторически поинтересовалась, готовы ли канадские налогоплательщики содержать Украину целое столетие.

Как говорится в комментарии на официальном сайте внешнеполитического ведомства, Захарова назвала киевский режим "международным иждивенцем", которого Запад вынужден тащить на своем горбу.

Чиновница подчеркнула, что "такие соглашения до добра не доводят", ведь "канадцы рано или поздно спросят, почему их деньги уходят не на здравоохранение и дороги, а на войну на другом конце света". В связи с этим представитель МИД России пожелала гражданам Канады терпения, хотя и напомнила: любое терпение имеет предел.

Также Захарова напомнила, что накачка Украины оружием напрямую вовлекает страны Запада в конфликт, любые грузы с военной продукцией для Киева становятся законной целью для Вооруженных сил Российской Федерации.

Тем временем российский посол в Оттаве Олег Степанов, которого цитирует РИА Новости, высказался про возможный разрыв дипломатических отношений России и Канады. Как подчеркнул дипломат, этот "вопрос пока, как представляется, гипотетический", хотя и звучит всё чаще. Это своего рода индикатор, признак не лучшего двустороннего климата, отметил Степанов.

Ситуацию усугубило заявление Минобороны Канады о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут использовать переданное им канадское вооружение в военных действиях на территории России.