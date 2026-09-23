"Такие специалисты подорожают": эксперт рассказал, кого ждет рост зарплаты

Работодатель в России все реже покупает должность, годы опыта или владение каким-то инструментарием — он приобретает измеримое решение конкретной "бизнес-боли". Так охарактеризовал ситуацию на рынке вакансий директор по аналитике кадровой компании "Адвирос" Михаил Тузов.

Как отметил эксперт, бизнес перешел к жесткой оптимизации издержек, поэтому аккуратнее формулирует кадровые потребности и внимательнее рассчитывает, кого нанять и с какой целью. От соискателя ждут не строчек в резюме про дипломат и опыт, а умение и навыки "самостоятельно разобраться в хаосе, найти узкое горлышко и выстроить процесс".

С учетом этого зарплаты растут у "архитекторов процессов" — это люди, работающие на стыке нескольких функций и способные "превращать хаос в метрики", заявил Тузов. В качестве примеров таких специалистов он назвал инженера внедрения в реальном секторе, который переводит требования производства на язык разработчиков и, наоборот, закрывает разрыв между IT и предметной областью.

Еще один пример — стратегический бизнес-аналитик, умеющий не просто составлять отчеты, но и способный эффективно коммуницировать с советом директоров, презентовать идеи, завоевывать авторитет без административного нажима и работать в режиме устойчивой организации.

Подорожают именно те специалисты, которые благодаря своим развитым гибридным навыкам смогут закрыть острые потребности бизнеса, резюмировал эксперт в интервью радио Sputnik.

Там временем продолжает расти престиж рабочих профессий. По итогам 2025 года самой высокооплачиваемой рабочей профессией в России стал автомаляр. Средняя зарплата таких специалистов превысила 180 тысяч рублей, увеличившись за год на 38%. При этом конкретный уровень дохода зависит от профессионального опыта, региона и условий труда.

В Москве в топ-10 вакансий с самыми высокими зарплатами вошли сетевой инженер (350 тысяч рублей), стоматолог-терапевт и стоматолог-ортопед (300 тысяч рублей в месяц, водители-экспедиторы с правами категории Е (280 тысяч рублей). Прежде первенство удерживала вакансия старшего электрогазосварщика с зарплатой в 585 тысяч рублей за вахту.