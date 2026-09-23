"Боже мой! Что с вами стало? Алкоголизм не излечим": россияне схватились за голову от вида Татьяны Лазаревой*

Признанная иноагентом и внесенная в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму, Татьяна Лазарева** покинула Россию несколько лет назад и активно выступает против властей родной страны. Вот только несмотря на все ее высказывания, бывший поклонники все еще переживают за ее здоровье.

Звезда телеканала СТС около 10 лет назад купила домик в Испании. Лазарева** поселилась у моря. Хоть жизнь в целом у Татьяны** и удалась, к 60 годам она может похвастаться, что является лауреатом телевизионной премии "ТЭФИ", видно, что тоска по выброшенной на ветер карьере, ее гнетет.

Еще 15 лет назад Лазарева** была очень востребована на отечественном ТВ. Ее шоу обожал народ, она была лицом телеканала. А сейчас ведущая может общаться с аудиторией только в YouTube и соцсетях. Ее авторскую программу в Сети смотрят единицы.

Поговаривают, что на этом фоне давняя болезнь звезды обострилась. Не секрет, что во время гастролей знаменитости позволяют себе расслабиться с алкоголем, для кого-то это проходит бесследно, а кто-то потом не может жить без рюмки. Поклонники заподозрили, что Татьяна** относится ко второй группе. На свежих кадрах в соцсети Лазарева** очень плохо выглядит, она сильно постарела, лицо покрылось глубокими морщинами, под глазами — мешки.

(Фото смотрите на сайте "ТВ Центра")

"Как ты постарела, борясь против России, от злости скоро скукожишься"; "Боже мой, что с вами стало… алкоголизм не излечим… примите, что никому вы не нужны, как бы не старались, ничего не получится"; "Ну как-то не очень выглядите. Прям срамно"; "Как ты постарела. Боже мой! На чужбине то поди не сладко", — пишут россияне в комментариях под последним постом ведущей.

*Татьяна Лазарева внесена в реестр иностранных агентов Минюста РФ 22 июля 2022 года

**Татьяна Лазарева внесена Росфинмониторингом в перечень лиц и организаций, причастных к терроризму и экстремизму, 19 июня 2024 года