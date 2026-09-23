Путин велел объяснить людям разницу между безналом и цифровым рублем

Власти должны подробнее объяснять гражданам России, в чем разница между простыми безналичными расчетами и использованием цифрового рубля. На это указал глава государства Владимир Путин во время совещания с кабмином в среду, 23 сентября.

Как рассказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина, за три недели полномасштабного запуска цифрового рубля россияне открыли уже почти 200 тысяч счетов. Для сравнения: за три года предшествовавшего эксперимента было открыто лишь 5 тысяч таких счетов.

Министр финансов Антон Силуанов заверил, что возможностей расплачиваться цифровыми рублями и использовать их в повседневной жизни в стране станет больше по мере развития инфраструктуры. Уже создана и апробирована законодательная база для использования цифрового рубля в бюджетном процессе — в частности, уже выплачены в этой форме стипендии студентам и заработная плата работникам, проведены отдельные операции по инвестиционным расходам.

В ответ на это президент отметил, что "в чем какие-то преимущества (цифрового рубля), в чем разница, думаю, для рядового гражданина не очень понятно". Владимир Путин призвал компетентные органы доносить до россиян в доступной форме информацию об этом инструменте расчетов.

Цифровой рубль представляет собой финансовый инструмент, номинально соответствующий обычному рублю и хранящийся непосредственно на платформе Центробанка — он же проводит операции, а доступ к цифровому кошельку с цифровыми рублями обеспечивают обычные банки. Цифровой рубль используется для оплаты товаров или услуг либо для переводов, он не применим для вкладов или займов.

64% россиян, принявших участие в опросе "Выбери.ру", выразили позитивное отношение к запуску цифрового рубля. Такие респонденты сочли плюсами нового финансового инструмента отсутствие комиссий и лимитов на переводы. 18% опрошенных сообщили, что уже оплачивали свои покупки цифровым рублем, а 45% готовы начать пользоваться им в повседневных платежах уже в ближайшее время, сообщает РИА Новости.

Социальный фонд России поспешил предупредить граждан о новой мошеннической схеме, в которой преступники ссылаются на внедрение цифрового рубля. Злоумышленники звонят гражданам старшего поколения под видом сотрудников банка и сообщают ложную информацию о принудительной конвертации пенсий в цифровую валюту. Чтобы отказаться от такого перевода пенсий, предлагается продиктовать код из СМС — это открывает мошенникам доступ к персональным данным доверчивых граждан.