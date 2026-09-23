Россия не признает односторонние принудительные меры, а любые недружественные действия против нашего государства не останутся без ответа. Об этом предупреждает в среду, 23 сентября, российское представительство при Евросоюзе.

Дипломаты отреагировали на решение членов Евросоюза пролонгировать персональные антироссийские санкции сразу на три года вместо привычных шести месяцев.

Как подчеркнуло постпредство, нелегитимные и необоснованные попытки нанести ущерб нашей стране — это напрасная трата времени и сил. Особо дипмиссия подчеркнула, что принятие решения о продлении санкций против России далось членам ЕС непросто и стало результатом серьезных внутренних переживаний и разногласий.

Любые недружественные действия в отношении России не останутся без ответа, резюмировало представительство в социальных сетях.

Ранее российский лидер Владимир Путин указывал, что внешнее давление на Россию сохраняется, но наша страна нашла пути дальнейшего развития. Как пояснял президент, мы расцениваем глобальные проблемы не как угрозу, а как колоссальные возможности, открывающие новые перспективные рынки и направления деятельности.

О явной пользе антироссийских санкций для нашей страны говорил ранее итальянский вице-премьер Маттео Сальвини. Политик скептически отозвался о попытках Евросоюза согласовать очередной пакет ограничительных мер и напомнил о безрезультатности уже введенных 20 пакетов: "Россия не только не упала на колени — она возрождается".