ПВО сбила 40 дронов ВСУ над российскими регионами в ночь на 24 сентября

Силы противовоздушной обороны отразили очередную воздушную атаку киевского режима на российские регионы. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили в течение прошедшей ночи 40 дронов ВСУ, сообщили в Минобороны России.

Как уточнили в военном ведомстве, в период с 20.00 мск 23 сентября до 8.00 мск 24 сентября ПВО сбила украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа над территориями Брянской, Белгородской, Курской и Тверской областей. Беспилотники ликвидированы также над Ростовской областью, Краснодарским краем и Республикой Крым.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении атаки дронов на регион. По его данным, беспилотники уничтожены в Таганроге, в Кагальницком и Неклиновском районах. В результате падения обломков повреждены административные строения нефтебазы в Кагальницком районе. Возгорания не возникло, пострадавших нет.