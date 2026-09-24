В зоне ответственности группировки "Восток" экипаж Су-34 нанёс удар по местам временной дислокации ВСУ. Цель поражена авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.

В блокированном нашими войсками Доброполье расчёты БПЛА группировки "Центр" уничтожили семь пунктов размещения боевиков. В качестве укрытия они использовали жилой сектор, но были обнаружены воздушной разведкой.

Отличились операторы наших птиц и на Краматорском направлении. Они ликвидировали десять наземных робототехнических комплексов ВСУ, не допустив снабжения вражеских войск на передовой.

На "отлично" отработали расчёты самоходного миномёта 2С4 "Тюльпан". В Запорожской области они поразили укреплённые позиции и пункты управления дронами неприятеля.

И новые подробности освобождения села Польная в Харьковской области. На помощь штурмовикам пришли артиллерия и коптеры, уничтожив опорники и доты противника.

На Краснолиманском участке фронта расчеты самоходок "Мста" бьют по живой силе, командным пунктам, местам запуска БПЛА противника. Под прицелом склады с боеприпасами и мобильные артиллерийские системы. Огневое поражение "Мста" наносит с нескольких десятков километров, в том числе с применением снарядов "Краснополь", которые не оставляют врагу ни единого шанса. Точность попадания ювелирная. В этот раз наши самоходки расчистили путь штурмовым отрядам.