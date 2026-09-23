Руслан Нигматуллин показал первое фото новорожденной дочери и раскрыл ее необычное имя

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин стал многодетным отцом. 24-летняя жена футболиста Эвелина родила девочку.

О радостном событии рассказал сам Руслан. Он опубликовал в соцсети фотографии, сделанные в роддоме. Супруги позировали в палате, расположившись в постели. Новоиспеченный отец держал малышку на руках, а Эвелина прильнула к плечу мужа.

"22 сентября — самый счастливый день в жизни нашей семьи. Я всю жизнь мечтал о дочери, и теперь держу на руках нашу Адалин — это невероятное счастье", — поделился эмоциями спортсмен и раскрыл имя дочери.

Нигматуллин публично обратился к своей девочке. "Адалин, впереди у нас целая жизнь, чтобы узнавать тебя и видеть, как ты растешь. А пока мы держим тебя на руках и не можем поверить, что наше счастье теперь можно обнять", — написал Руслан.

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Со своей второй женой Руслан познакомился в 2023 году. В тот период спортсмен переживал развод. В 2025-м он сыграл свадьбу с красавицей Эвелиной. Жена на 28 лет младше Нигматуллина. Однако футболист уверен, что настоящим чувствам цифры не помеха. Влюбленные не раз подчеркивали, что нашли друг в друге поддержку и понимание.

От первого брака у вратаря есть двое сыновей — Руслан и Марсель. Один из них подарил Нигматуллину внучку.