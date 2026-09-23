И Россия, и Украина выражали интерес в ограниченном режиме прекращения огня. С таким заявлением выступил в среду, 23 сентября, госсекретарь США Марко Рубио.

Рассказывая о посреднических усилиях Вашингтона в урегулировании украинского кризиса, глава Госдепартамента подтвердил готовность Соединенных Штатов содействовать договоренности Москвы и Киева хотя бы в ограниченном спектре, поскольку это "некоторым образом позволит смягчить некоторые ощущаемые глобальные проблемы".

Рубио уточнил, что подобный "ограниченный режим прекращения огня" может затрагивать сферу энергетики и поставки зерна, однако предупредил, что добиться приостановки атак на нефтеперерабатывающие заводы и сухогрузы с зерном будет нелегко: "Конечно, непросто достичь соглашения сиюминутно, но мы пытаемся предпринять все, чтобы это произошло, поскольку это будет во благо и всему миру, и обеим странам" (цитата по "Интерфаксу").

В то же время политик выразил надежду на то, что если подобное соглашение все же удастся заключить и воплотить в жизнь, оно может заложить основу для более широких мирных договоренностей между Россией и Украиной.

Ранее сообщалось, что глава Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал предводителя киевского режима Владимира Зеленского остановить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, поскольку такие атаки усиливают дефицит дизельного топлива в мире и приводят к росту цен. Тревогу выражало и американское Минэнерго.

Между тем вопрос атак на НПЗ привел к унижению для Зеленского в Нью-Йорке. На полях Генассамблеи ООН журналисты обступили предводителя киевского режима и президента США, однако Трамп буквально заткнул гостя с Украины, не позволив ему вставить ни единого слова.