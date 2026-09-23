Выяснилось, кого затронет осенний перерасчет пенсий

Осенний перерасчет пенсий затронет сразу несколько категорий граждан. Об этом рассказала в среду, 23 сентября, эксперт Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения ИГСУ Президентской академии Екатерина Медякова.

Как пояснила специалист агентству "Прайм", для пожилых россиян, которым в августе исполнилось 80 лет, с сентября фиксированная выплата к страховой пенсии вырастет на 9 584,69 рубля. Также будет назначена надбавка на уход — 1 413,86 рубля.

Аналогичные выплаты полагаются гражданам, которым в августе установили I группу инвалидности, если повышенная выплата не была назначена ранее. Медякова напомнила, что по закону удвоение производится один раз по наиболее выгодному основанию, а значит, в случае получения надбавок после оформления инвалидности пенсионер не получит повторное увеличение выплат после 80 лет.

Получателям накопительной пенсии с сентября начнут поступать выплаты, перерасчет которых был осуществлен 1 августа. Прибавка составит 17,3% по итогам инвестирования пенсионных накоплений за предшествовавший год.

Работающим пенсионерам перерасчет произвели с 1 августа с учетом взносов, перечисленных работодателями в 2025 году, но не более трех пенсионных коэффициентов. Величина прибавки носит индивидуальный характер.

С 1 октября запланировано повышение военных пенсий на 4%, а в ноябре пересмотрят доплаты для бывших членов летных экипажей гражданской авиации и работников угольной промышленности.

Ранее декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов рассказал, что пенсия может вырасти вне графика плановых индексаций при появлении у пенсионера нетрудоспособного иждивенца. За каждого такого члена семьи фиксированная выплата повышается на одну треть (но не более чем на трех иждивенцев). В 2026 году прибавка за одного иждивенца составляет 3 194,9 рубля.

Социальный фонд России напомнил, что законодательство предусматривает возможность оформления досрочной пенсии родителю ребенка с инвалидностью. Из двух родителей ребенка-инвалида использовать эту возможность может только один родитель, причем он должен заниматься воспитанием этого ребенка как минимум до его восьмилетия. Сроки установления инвалидности не имеют значения.