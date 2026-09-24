Американист Васильев: Трамп подошел к Рубикону

Есть ли у американцев план по урегулированию украинского конфликта, который они реально могут предложить России? Или им важен просто публичный контакт между Москвой и Киевом? О чем свидетельствуют выволочки, которые Зеленскому устроили в Нью-Йорке?

На эти и другие вопросы ведущего программы "События. 25-й час" Алексея Фролова ответил Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады.

"У меня создается впечатление, что, возможно, на этот раз администрация Трампа и лично президент США подошел к своего рода Рубикону", - отметил он.

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