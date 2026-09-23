Российские военные в ходе спецоперации нанесли новые удары беспилотниками по объектам на Украине, которые задействованы в интересах украинской армии.

Как уточнило в среду, 23 сентября, Минобороны России в своем "Макс"-канале, в Киеве мишенями для атак стали центры обработки данных "New-Telco" и "Юнайтед ДС". Они обеспечивали обмена интернет-трафиком Министерства обороны Украины и международную связь украинских спецслужб.

В Одессе и Одесской области поражены два логистических центра, в которых хранились и перераспределялись военные грузы, прибывшие на Украину из стран Европы.

В Сети накануне появились публикации о том, что российские дроны "отключили" интернет в Киеве. Интернет-провайдеры "Павутина" и UTELS сообщили о повреждении своих дата-центров. В результате "легли" интернет-сайты, облачные хранилища и корпоративные каналы связи.

Удары возмездия ВС России наносят по объектам на Украине в ответ на атаки укронацистов на гражданскую инфраструктуру и мирных жителей. Спикер командования украинских ВВС Юрий Игнат подтверждал, что система ПВО сбивает все меньше целей из-за острого дефицита противоракет. Представитель исследовательского центра Defense Priorities Дженнифер Кавана заявила, что даже создание новой системы ПВО не спасет Украину от российских ракетных атак.