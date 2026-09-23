Киев согласен на полное, немедленное и безусловное прекращение огня. С таким заявлением выступил в среду, 23 сентября, украинский министр иностранных дел Андрей Сибига.

Как пишут украинские средства массовой информации, громкое заявление Сибиги прозвучало незадолго до начала заседания Совета Безопасности ООН. Политик призвал Россию последовать примеру Украины. При этом, утверждают журналисты, представители 51 государства высказались в поддержку заявления киевского режима.

Однако заявление Сибиги о безусловном перемирии тут же опроверг главарь киевского режима Владимир Зеленский. Он заявил, что возвращение украинцев к нормальной жизни невозможно без "деоккупации Крыма", поскольку статус полуострова якобы напрямую сопряжен с безопасностью людей, освобождением пленных и территориальной целостностью Украины.

Ранее директор департамента международных организаций российского Министерства иностранных дел Кирилл Логвинов рассказал, что Россия дистанцировалась от обсуждения на Генеральной ассамблее ООН пунктов, которые касаются Украины. Дипломат объяснил это стремлением избежать нагнетания "антироссийской истерии на основании ложной информации".

В Кремле указали на противоречивость заявлений, звучащих от предводителей киевского режима. Утративший легитимность президент Украины сначала заверил в готовности отдать приказ о прекращении ударов по энергетическим объектам в России при выполнении российской стороной целого ряда условий. Вслед за этим Зеленский заговорил о своем мирном настрое и готовности встречаться с российским лидером Владимиром Путиным без предварительных условий.