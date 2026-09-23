Украина могла бы сохранить прежние границы, выполни она в свое время Минские договоренности. На это указал министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в среду, 23 сентября, на заседании Совета Безопасности ООН.

Глава российской дипломатии напомнил про бессмысленность территориальных притязаний киевского режима, подчеркнув, что вопрос о Крыме закрыт раз и навсегда: "Все это прекрасно понимают".

Сергей Лавров предупредил, что Россия не станет прекращать или прерывать специальную военную операцию на время мирных переговоров, поскольку "мы научены горьким опытом". Нашей стране прекрасно известно, что Запад выгадывает для киевского режима время на отдых и перевооружение.

Говоря о роли Запада в нынешнем кризисе, политик подчеркнул: Украина могла остаться в границах 1991 года, если бы европейцы не занимались жульничеством. Однако они так и не смогли подавить в себе "извечный инстинкт лгать" и пытаться достигать своих целей преступными методами. До сих пор европейские спонсоры киевского режима смотрят сквозь пальцы на выходки Зеленского, хотя прежде они были союзниками нашей страны в борьбе с нацизмом.

Москву устроит только устойчивый справедливый мир. Спецоперация будет продолжаться до достижения всех ее целей, в том числе — по защите русскоязычного населения Украины. Министр указал на то, что до сих пор в этой стране тотально запрещают русский язык и притесняют русских.