Верховный суд России анонсировал масштабную реформу судов присяжных

Верховный суд России подготовил масштабную реформу института суда присяжных. Концепцию представил судья ВС, председатель судебного состава Судебной коллегии по уголовным делам Сергей Зеленин.

Как пишут "Ведомости", предлагается объединить профессионального судью и присяжных в одну коллегию, сократив число присяжных до четырех человек во всех органах суда.

Реформа также предусматривает отказ от разделения судебного следствия на части, а председатель суда сможет давать разъяснения присяжным в совещательной комнате.

Как подчеркнул Зеленин, предлагаемые меры повысят стабильность итоговых вердиктов и помогут устранить проблемы, накопившиеся за 30 с лишним лет функционирования судов присяжных в России.

Ранее российский лидер Владимир Путина напомнил о важности укрепления и развития эффективного, законного и доступного правосудия. Президент подчеркнул, что судебная власть выполняет важнейшую функцию: от обоснованности и справедливости судебных решений напрямую зависят судьбы граждан, доверие людей к власти.

Встречаясь с Игорем Красновым после его назначения председателем Верховного суда, глава государства напомнил, что защита прав и интересов граждан в судах — это его важнейшая и благородная миссия. Российский лидер отмечал, что именно на доверии граждан к судам в значительной степени основано и доверие к государству в целом.