Верховный представитель Европейского союза по международным делам и политике безопасности Кая Каллас, которая уже не раз прилюдно демонстрировала собственную малограмотность, снова опростоволосилась.

Чиновница отличилась в преддверии заседания Совета Безопасности ООН, рассказывая журналистам про антироссийское заявление по Украине. Каллас принялась перечислять государства, которые поддержали пресловутое заявление, и умудрилась перепутать Монако с Марокко.

Как сообщает РИА Новости, глава евродипломатии поняла свою ошибку и оперативно ее исправила, а затем продолжила зачитывать перечень.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский предложил организовать Кае Каллас индивидуальный ликбез по истории. Доктор исторических наук отреагировал на абсурдное утверждение главы евродипломатии о том, что Россия за последние 100 лет якобы напала на 19 государств.

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин скептически высказался об образованности нынешних политических лидеров Евросоюза. После странного заявления Каллас про "российскую агрессию" Вячеслав Володин напомнил: колониальную политику в отношении Африки проводила как раз Европа, а СССР, напротив, помогал порабощенным народам добиться свободы.