В Минздраве ответили на слух о мутировавших штаммах гонконгского гриппа

Отличий в клинических проявлениях гриппа, тяжести течения заболевания и частоте осложнений по сравнению прежними годами в России не наблюдается. Об этом рассказал в среду, 23 сентября, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

В интернете распространились сообщения о том, что в Россию якобы нагрянули мутировавшие штаммы так называемого гонконгского гриппа — утверждалось, что инфекцию очень легко подцепить, при этом она провоцирует крайне тяжелые осложнения.

Однако Чуланов напомнил, что высокая температура до 40°С, головная боль, слабость, насморк и слезотечение типичны для гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций. Нет ничего аномального и в такой симптоматике, как мышечные боли, сухость и боль в горле, конъюнктивит.

В комментарии "Интерфаксу" эксперт напомнил: самым эффективным способом уберечься от гриппа и, в случае заражения, от тяжелых осложнений остается вакцинация.

То, что "гонконгский" грипп не является для наших медиков неожиданностью, подтвердил и заместитель президента Российской академии образования, эпидемиолог Геннадий Онищенко. В интервью "Парламентской газете" он рассказал, что штаммы свиного и гонконгского гриппа отслеживают в России уже не первое десятилетие.

Что касается мутаций возбудителя, "мы отталкиваемся от десятилетних циклов", рассказал Онищенко. Поскольку предыдущие заметные мутации фиксировались в 2009 и 2019 годах, теоретически в 2029 году может появиться генетическая мутация с высоким пандемическим потенциалом — в 2026 году "мы точно такого не ждем".

Молекулярный биолог Арина Холькина в интервью "Известиям" скептически высказалась о жалобах ряда интернет-пользователей на некий необычный вирус. Эксперт пояснила: симптомы, о которых сообщают в соцсетях, связаны не с "новым страшным вирусом", а со сменой доминирующих возбудителей. Все они известны специалистам: риновирусы, аденовирусы и коронавирусы группы FLiRT