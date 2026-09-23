Российские средства ПВО сбили за день 35 украинских БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) с 8 до 20 часов среды, 23 сентября, уничтожили и перехватили 35 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как уточнило Минобороны России в своем "Макс"-канале, вражеские дроны были ликвидированы и обезврежены над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской областями, над Краснодарским крае, республиками Башкортостан и Крым, а также над акваторией Черного моря.

Тем временем ВС России в ходе спецоперации нанесли новые удары беспилотниками по объектам на Украине, которые задействованы в интересах украинской армии. В Сети пишут, что российские дроны "отключили" интернет в Киеве. Интернет-провайдеры "Павутина" и UTELS сообщили о повреждении своих дата-центров. В результате "легли" интернет-сайты, облачные хранилища и корпоративные каналы связи.

При этом российский министр иностранных дел Сергей Лавров предупредил, что Россия не станет прекращать или прерывать специальную военную операцию на время мирных переговоров, поскольку "мы научены горьким опытом".