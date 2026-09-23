Умер Сергей Соседов

Умер журналист и музыкальный критик Сергей Соседов. Об этом стало известно в среду, 23 сентября.

Печальную новость сообщила радиостанция "Говорит Москва". По словам источника, 58-летний Сергей Соседов умер в Нерюнгри, где находился на гастролях.

Телеведущий Вадим Такменёв, сотрудничавший с Сергеем Соседовым в телешоу "Суперстар", подтвердил: журналист скончался утром 23 сентября.

В свою очередь, "МК" уточняет, что Сергей Соседов, находясь на гастролях, упал с лестницы. На звонки по телефонному номеру критика отвечает некий мужчина — он подтвердил эту информацию.

Сергей Соседов стал известен российским телезрителям в 1990-е годы благодаря участию в телешоу "Акулы пера". Также Соседов вел несколько передач на телевидении и участвовал в съемках в качестве эксперта.

Личная жизнь Сергея Соседова не сложилась. Телеведущий так и не обзавелся собственной семьей и жил с престарелой мамой. По словам критика, он отказался от мечты иметь детей, хотя еще пару лет назад страстно хотел наследника.