Стала известна причина смерти Сергея Соседова

Причиной смерти музыкального критика и телеведущего Сергея Соседова оказался несчастный случай. Об этом стало известно в среду, 23 сентября.

Известие о смерти Соседова явилось полной неожиданностью для всех его друзей и коллег. В окружении журналиста рассказали ТАСС, что трагедия произошла в Якутии — Сергей прибыл туда на некое мероприятие. Раскрывать детали собеседник агентства не стал, отметив, что это сделают позднее родные критика.

Выяснить подробности удалось "МК". Корреспонденты издания дозвонились по телефонному номеру Сергея Соседова. Ответивший на звонок мужчина подтвердил сведения о несчастном случае. По предварительной информации, Сергей упал с лестницы.

Однако продюсер Сергей Дворцов изложил "Известиям" другую версию событий. По словам продюсера, "умер он скоропостижно, насколько я знаю, пришел со съемок, стало плохо, врачи скорой не спасли".

Коллега Сергея Соседова по музыкальному телешоу "Суперстар!" Вадим Такменёв опубликовал в соцсетях пронзительное сообщение о гибели "неотъемлемой части нашей команды, сердца, души, движка проекта". Такменёв пообещал, что "мы будем вглядываться в каждый кадр, чтоб запомнить последние минуты, дни и недели, проведенные вместе".

Между тем поклонники Сергея Соседова припоминают, что еще летом критик дал повод для беспокойства. Ведущий, никогда не страдавший избыточным весом, стал выглядеть и вовсе худощавым. Люди стали судачить, не заболел ли журналист. Однако Сергей развеял опасения, пояснив, что его телосложение — следствие генетических особенностей: "Мне не в кого просто быть полным!"