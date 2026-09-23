Поездка Владимира Зеленского в Нью-Йорк, где с 22 по 28 сентября проходит 81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН продолжает приносить главарю киевского режима сплошные разочарования.

Выступление утратившего легитимность президента Украины проигнорировало большинство участников сессии. Большинство членов ООН оставили в зале собраний по одному-два своих представителя, некоторые государства и вовсе пропустили бенефис Зеленского. Только делегация Украины присутствовала в зале Генассамблеи ООН в полном составе.

Те немногие, кто почтил присутствием выступление Зеленского, демонстрировали скучающий вид и явно не старались вникнуть в речь оратора, переговариваясь между собой или читая что-то в своих телефонах.

Это стало очередным унижением для предводителя киевского режима в Нью-Йорке. До того президент США Дональд Трамп пренебрежительно обошелся с Зеленским во время пресс-подхода на полях сессии Генассамблеи. Американский лидер буквально заткнул гостю с Украины рот и не позволил вставить ни единого слова, общаясь с журналистами.

Вслед за этим Зеленский подставил собственного министра иностранных дел, выдвинув условия переговоров с Россией после заявления Андрея Сибиги о готовности Киева к миру без каких-либо условий.