Мелания Трамп объяснила, зачем ей прямой канал связи с Москвой

Жена президента США Мелания Трамп подтвердила, что использует прямой канал связи с Россией, а также с Украиной.

Как пояснила первая леди Соединенных Штатов, такие линии необходимы для помощи в воссоединении российских и украинских детей с их семьями. Это один из важнейших аспектов гуманитарной работы в условиях конфликта между двумя государствами.

Мелания Трамп рассказала в интервью телеканалу Fox News, что намерена воссоединить как можно больше ребят с их близкими и не прекращает усилий в этом направлении.

Ранее супруга американского лидера отмечала, что считает своей миссией обеспечить прозрачный обмен информацией о здоровье всех детей, пострадавших из-за конфликта на Украине. По ее словам, президент России Владимир Путин дал положительный ответ на соответствующее письмо, выразив готовность взаимодействовать напрямую.

Президент Беларуси Александр Лукашенко утверждал, что Мелания Трамп является самым сильным оружием Соединенных Штатов. Свое мнение о первой леди США белорусский политик объяснил тем, что она могла бы многое предложить в решении украинского конфликта: "Думаю, для Трампа это было бы неплохо".