"Я думала, это неправда!": 90-летняя мама Сергея Соседова рассказала, как умирал ее сын

Музыкальный критик Сергей Соседов внезапно скончался во время поездки в Якутию. Причиной смерти журналиста стал несчастный случай. О трагедии рассказала старенькая мама Сергея.

90-летняя Антонина Петровна признается в интервью РЕН ТВ, что долго не могла поверить в сообщение о трагедии: "Я думала, это неправда, что мошенник звонил".

Подробности смерти сына Антонине Петровне раскрыл некий продюсер: Сергей Соседов спускался в отеле по лестнице и упал, при падении ударившись головой. Скорую помощь вызвали сразу, критика оперативно отправили в больницу. Однако врачам не удалось спасти пациента.

Mash утверждает, что падение на лестнице не было случайным: у Сергея Соседова, который недавно жаловался близким на плохое самочувствие, оторвался тромб. Коллеги критика подтвердили, что у Сергея имелись проблемы с сердцем. Усугубить ситуацию и спровоцировать тромбоз мог длительный перелет в Якутию.

Официального подтверждения этой информации нет.

Поговаривают, что внезапная смерть Сергея Соседова не для всех стала печальной новостью. Знакомый критика, участник реалити-шоу Никита Турчин заявил KP.ru, что "в кулуарах звезды шепчутся, что наконец-то он замолчит". Называть конкретные фамилии Турчин не стал, но уточнил, что злорадствуют "все те, кого он подкалывал, кому говорил правду в лицо".

Продюсер Иосиф Пригожин подтверждает: Сергей Соседов называл вещи своими именами и не боялся говорить артистам то, что им не хотелось слышать. Однако критик всегда держал себя в рамках, не переходил на личности и во многом был прав, заявил Пригожин.