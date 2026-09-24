Телеведущего Соседова планируют похоронить на Перепечинском кладбище в Московской области

Знаменитого телеведущего и музыкального критика Сергея Соседова планируют похоронить на Перепечинском кладбище в Московской области. Об этом сообщили ТАСС в его окружении.

"Мы пока не знаем, когда тело Сергея доставят в Москву. Предварительно, похоронить его планируем на Перепечинском кладбище", — сказал собеседник агентства.

О смерти журналиста на 59-м году жизни стало известно в среду, 23 сентября. По данным СМИ, причиной его кончины стал несчастный случай. Телеведущий упал с лестницы во время гастролей в Якутии.

Сергей Соседов родился 23 мая 1968 года в Москве. Известность получил как музыкальный критик благодаря своим резким оценкам творчества звёзд российского шоу-бизнеса. Работал в печатных СМИ, на радио и телевидении, участвовал в качестве эксперта и члена жюри в музыкальных телепроектах. Широкой аудитории также известен по проектам "Ты — суперстар!", "Суперстар! Возвращение".