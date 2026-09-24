Канада готовилась к сценарию военного удара со стороны США

Канада в течение года готовилась к военному вторжению США. Об этом сообщил премьер-министр страны Марк Карни в интервью газете The New York Times.

Канадское правительство внимательно изучило "крайне высокий риск" вторжения со стороны США в течение прошлого года, говорится в публикации.

"Я считаю, что на таких должностях твоя обязанность — просчитывать подобные сценарии типа "черного лебедя". Это просто управление рисками. Это не базовый сценарий, но не готовиться к нему было бы безответственно", — цитирует газета слова Карни.

На этом фоне Оттава снизила свою зависимость от Вашингтона. Страна планирует полностью отказаться от спутниковой связи Starlink Илона Маска и пересматривает контракт на закупку 88 американских истребителей F-35 в пользу европейских аналогов, включая шведские самолеты Saab Gripen для защиты Арктики.