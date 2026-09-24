Не ракетами и танками, рисом и вареньем отбиваться от России. В Европе политики разных стран в соответствии со степенью собственной паранойи делятся личным опытом, как они готовятся к войне с русскими. Нет, оружие в руки они брать не дураки. Вот министр иностранных дел Польши Сикорский воевать будет так.

Минуточку! А как же танки, ракеты и снаряды? Нет, Родослав Сикорский не какой-нибудь там украинец, чтобы с автоматом бегать. Он в бункере на рисе и варенье протянуть надеется. Польша по числу завиральных идей опережает даже немцев, которые что-то там мямлят про какие-то русские дроны в Лейпциге.

Так, бывший премьер Польши Ярослав Качиньский рассказал, что в 2022-м году Украина хотела создать с Польшей единое государство, чтобы втянуть поляков в войну. То есть старичок в виде бреда докладывает, что не европейцы готовили Украину к войне, а украинцы решили повоевать и чуть поляков не втянули.

Репортер WSJ восхищается лучшим в мире бункером, который построили в Финляндии, чтобы прятаться от российских ударов. Вопрос, зачем России наносить удары по Финляндии, даже не поднимается. Но жертвами российской агрессии быть уже готовы. В соседней Швеции военные народ уже давно запугивают. Чем шведы хуже финнов?

В Германии практически не осталось бомбоубежищ. Правительство планирует к 2029 году достичь "полной боеготовности" и исправить ситуацию. И такой горячечный бред по всей Европе. Не очень понятно. Почему вы так хотите повоевать с ядерной державой, которая много раз говорила: мы Европе не угрожаем? И почему ваш сценарий войны такой: кто лучше в подвале отсидится с рисом и банкой варенья, тот и молодец… А, может, и победитель? В действительности все не так, как на самом деле.