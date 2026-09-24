ВС России нанесли массированный ракетный удар по Киеву

Массированный ракетный удар нанесли российские войска по Киеву ранним утром 24 сентября. По предварительным данным, по городу было выпущено не менее 20 ракет, сообщает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По информации наблюдателей, по объектам в украинской столице били ракетами различного типа: "Искандерами-М", РМ-48У, KN-23, "Ониксами" и "Цирконами". Использовались и реактивные беспилотники "Герань". В разных частях города зафиксированы взрывы и сильные пожары.

Какие именно цели поражены, пока не уточняется. Известно, в частности, о восьми прилетах в Подольском и Дарницком районах Киева, под удар попали объекты энергетической инфраструктуры. О мощных взрывах и вторичной детонации на месте одного из прилетов сообщили также жители Одессы. Под ударом - цели в Хмельницкой, Днепропетровской и Ровненской областях.