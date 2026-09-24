После нападений медведей на людей в красноярском Минприроды прошли обыски

В министерстве природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края прошли обыски после гибели людей от нападения медведей.

СКР возбудил уголовное дело о халатности. Из Минприроды для расследования изъята необходимая документация, передает ТАСС.

По последним данным, с начала года в России жертвами нападений бурых медведей стали 17 человек, шестеро из них погибли в Красноярском крае. Последней жертвой стал сторож на автостоянке в районе села Потапово Енисейского округа.

Ранее сообщалось, что хищники начали выходить к людям из-за лесных пожаров, нехватки пропитания в тайге и несанкционированных свалок.