ВСУ перебросили до 10 тысяч подготовленных добровольцев в район Чернобыльской АЭС.

Большая часть военнослужащих – это молодые люди до 30 лет, пришедшие в армию по идейным соображениям или за деньгами, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

"По поступающим сведениям, речь идет преимущественно не о насильно мобилизованных, а о добровольцах", - сообщил он.

Ранее российское подполье предупредило о подготовке Украиной крупной военной провокации в районе Чернобыльской АЭС, одной из задач которой станет попытка втянуть в конфликт Польшу.