Стало известно о переброске добровольцев ВСУ в район ЧАЭС

ВСУ перебросили до 10 тысяч подготовленных добровольцев в район Чернобыльской АЭС.
Большая часть военнослужащих – это молодые люди до 30 лет, пришедшие в армию по идейным соображениям или за деньгами, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"По поступающим сведениям, речь идет преимущественно не о насильно мобилизованных, а о добровольцах", - сообщил он.
Ранее российское подполье предупредило о подготовке Украиной крупной военной провокации в районе Чернобыльской АЭС, одной из задач которой станет попытка втянуть в конфликт Польшу.
"В районе Чернобыля и вплоть до Припяти рассредоточена крупная группировка ВСУ", - рассказал Лебедев.