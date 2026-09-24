Мать раскрыла, что у Сергея Соседова был еще один родной человек

Накануне, 23 сентября, стало известно о внезапной смерти музыкального критика Сергея Соседова. Последние годы он жил вдвоем со старенькой матерью. Однако оказалось, что у него есть еще родной человек.

Журналисты связались с мамой Сергея Соседова. Антонина Петровна совершенно растеряна, страшная новость выбила ее из колеи. Она даже не знает, верить в это или нет.

"Я все не хотела верить. Думала, это обман какой-то… Сейчас не знаю… Просто не знаю… В девятом часу позвонил какой-то продюсер по имени Виктор — я не знаю такого. Думала, это просто розыгрыш, или мошенники. Ну, раз Вадим Такменев сказал, наверное, правда…" - сказала журналистам мать Соседова.

Музыкальный критик жил с мамой в скромной двухкомнатной квартире, они не шиковали, но и не бедствовали. К ней он переехал, когда умер отец. Казалось, что больше во всем свете у них никого нет, но это не так. Антонина Петровна сообщила, что у Сергея есть брат Владимир.

"Я позвонила брату Сережи, Вове, он говорит: „Не может быть. Не верь“. Стал набирать кому-то в эту Нерюнгри, в полицию, у них сведений нет. Он мне звонит: „Да неправда это, неправда“. Но раз журналисты уже звонят…" - поведала Антонина Петровна Starhit.

Она подчеркнула, что у Сергея Соседова не было проблем со здоровьем. 21 сентября он уезжал в командировку и не жаловался на самочувствие. Из Якутии он должен был вернуться 28 сентября.

Напомним, о смерти Сергея Соседова стало известно 23 сентября. Сообщалось, что в отеле он спускался по лестнице и упал, при падении сильно ударившись головой. Скорую помощь вызвали сразу, критика оперативно отправили в больницу. Однако врачам не удалось спасти пациента.

По некоторым данным, падение на лестнице не было случайным: у Сергея Соседова, который недавно жаловался близким на плохое самочувствие, оторвался тромб. Коллеги критика подтвердили, что у Сергея имелись проблемы с сердцем. Усугубить ситуацию и спровоцировать тромбоз мог длительный перелет в Якутию.

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