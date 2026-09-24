КГБ Беларуси пресек подготовку теракта на российском стратегическом объекте

Подготовку диверсии на одном из российских стратегических объектов пресек Комитет государственной безопасности Беларуси. Деятельность группы террористов координировалась с территории Украины, сообщает КГБ в Telegram.

Злоумышленники планировали использовать Беларусь для транзита и передачи участникам диверсионной группы оборудования, беспилотников и средств связи. Реализацию замысла удалось остановить на стадии подготовки.

По данным КГБ, задержано несколько человек. Белорусские спецслужбы совместно с российскими коллегами продолжают выявлять остальных участников группы. Полученные в ходе расследования материалы переданы российской стороне.