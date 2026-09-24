"Все мы люди, у всех есть эмоции": Богатырев воссоединился с Арнтгольц после развода и сделал заявление

Когда-то Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц считались одной из самых красивых и гармоничных пар в отечественном кино. Тем удивительнее было узнать, что супруги решили развестись.

Более того, в СМИ просочилась информация, что на эмоциях Марк Богатырев отказался выходить на одну сцену с Татьяной Арнтгольц. Тогда артистке пришлось в срочном порядке искать себе другого партнера.

Однако стало известно, что страсти улеглись, и теперь актеры снова играют вместе. Вот уже три года они задействованы в спектакле "Тихий Дон". Богатырев играет Григория Мелехова, а Арнтгольц - Аксинью. Примечательно, что увидеть спектакль пришел их сын Данила. По мнению Марка, ему будет "полезно" посмотреть на то, чем занимаются его родители.

Также Богатырев высказался о расставании с Арнтгольц. "Мне кажется, со временем все люди осознают правильность расставания. Просто каждый, конечно, по-разному к этому относится. Совет? Не знаю… Надо просто научиться ставить себя на место бывшего супруга или супруги, чтобы понять: а как ему в этот момент? Ну и с терпением к этому относиться, потому что все мы люди, у всех есть эмоции. Тем более мы, артисты, очень эмоциональные. Но с прошествием времени… у тебя это укладывается где-то, ты начинаешь понимать, значит, так должно быть, значит, вот так Бог решил. И относиться к этому с пониманием. Все просто", - объяснил Богатырев Starhit.

Напомним, Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц прожили в браке пять лет. Актриса родила от мужа сына. Но 11 декабря 2025 года брак распался. Поначалу Марк и Татьяна скрывали развод. Богатырев даже публично опроверг, что их отношения с Арнтгольц закончились. Но в Лефортовском районном суде Москвы подтвердили факт подачи заявления.

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