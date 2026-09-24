В Минобороны подтвердили массированный удар по объектам на Украине

Массированный удар нанесли российские войска минувшей ночью по военным объектам на Украине. Опубликованную ранее мониторинговыми источниками информацию подтвердили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, ВС России использовали высокоточное оружие наземного и воздушного базирования, а также беспилотные летательные аппараты. Поражены телекоммуникационные и логистические центры в Киеве и Одесской области, предприятия военно-промышленного комплекса Украины. Под удар попали и морские суда, перевозившие грузы для ВСУ.

Ранее сообщалось о массированном ракетном ударе по украинской столице. Наблюдатели зафиксировали не менее 20 прилетов по объектам критической инфраструктуры в Киеве. В частности, сообщалось о поражении предприятий энергетики.