Московский турист умер в больнице после нападения на него медведя

Московский турист скончался в больнице после нападения медведя в тайге в Туве.

По данным Госкомохотнадзора, мужчина приехал в республику на рыбалку в составе туристической группы. Несмотря на запрет властей, рыбаки расположились в глухой тайге Тоджинского района, где днем 22 сентября на них напал медведь.

Москвич получил тяжелые травмы лицевой части тела. Группа спустила его вниз по реке до деревни, где была оказана первая медицинская помощь. Затем вертолетом санавиации его отправили в республиканскую больницу. Несмотря на усилия врачей, мужчина умер.

По последним данным, с начала года в России жертвами нападений бурых медведей стали 17 человек, шестеро из них погибли в Красноярском крае. Случаи выхода хищников к людям фиксируются по всей Сибири.

Ранее в Красноярском крае завели дело о халатности. В региональном Минприроды прошли обыски.