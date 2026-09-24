Если бы еще неделю назад бойцу с позывным "Кеша" сказали, что ему придется не только уничтожать пикапы и броневики, но еще обращать внимание на пластиковые бутылки, пустые ящики и консервные банки, он бы очень удивился.

Но сегодня мусор, брошенный националистами в лесах Резниковского котла, ценный источник информации. Это говорит о том, что ВСУ просто не успевают окапываться и вынуждены постоянно бегать из одной лесополки в другую. А каждая сломанная ветка или брошенная упаковка от сухпайка позволяет безошибочно определять местоположение бандеровцев.

Именно так удалось выследить националистов, которые прятались в селах Благодатное и Васильевка. По этим подвалам, оврагам и кустарникам был нанесен массированный артиллерийский удар.

Остатки бандеровцев сбежали. А к утру оба поселка перешли под контроль группировки "Север". Не исключено, до конца недели российские войска освободят еще два – Черное и Нефедовку. Разведгруппы, которые уже действуют на их территории, сообщают – противника не видно. Огневых точек и активного сопротивления нет. Все говорит о том, что ВСУ ночью бросили свои позиции и сбежали.

А это кадры из пригородов Краматорска. Российские штурмовики зачищают последнюю линию траншей на окраине села Васютинское. Сегодня оно взято бойцами группировки "Центр". Почти одновременно противник бежал из поселка Стенки. Фронт приближается к агломерации уже не отдельными участками, а по всему периметру.

Вот как выглядит Доброполье сегодня утром. В частном секторе - мощные разрывы. В кварталах многоэтажек чуть тише. Возможно, потому, что все наблюдательные и огневые точки ВСУ на крышах и чердаках высотных домов уже подавлены.