Собянин: Началось строительство станции "Москворечье" Бирюлевской линии метро

В столице начали строительство станции "Москворечье" будущей Бирюлёвской линии метро. Об этом сегодня сообщил мэр города Сергей Собянин в социальных сетях.

Платформа расположена в районе Москворечье-Сабурово. Там будет два вестибюля с выходами на обе стороны Каширского шоссе и к жилой застройке на улице Кошкина.

Бирюлёвскую линию планируют открывать поэтапно. Первый участок - от станции "ЗИЛ" до "Курьяново" - запустят в 28 году. А второй - в 29-м. Мэр отметил: по итогу больше миллиона москвичей из восьми районов столицы получат новые станции метро в пешей доступности.