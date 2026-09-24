Дыхательные упражнения, пешие прогулки вдоль побережья, солнечные ванны - так выглядят оздоровительные практики по рецептам Боткина. Первый его принцип заключается в том, чтобы показать человеку, что он хочет выздороветь. Следующий принцип – нужно оздоравливать человека полностью.

В Крыму запустили историко-оздоровительные прогулки по парку Дюльбер. Терренкур – специально разработанный маршрут для реабилитации, проходит по аллеям, где гуляли владелец имения Петр Романов и другие члены императорской семьи. Гостей знакомят с истоками климатолечения, которое появилось благодаря Сергею Боткину. Врач-терапевт впервые оказался на полуострове во время Крымской войны. Именно тогда он осознал исцеляющую силу природы.

"В Севастополе, работая с ранеными, он стал замечать, что тем раненым, которым в палатах не хватило места и они находились на свежем воздухе – они стали выздоравливать намного быстрее. Их раны были намного быстрее заживлены", - рассказала Лариса Савостьянова, менеджер отдела музейно-экскурсионного обслуживания санатория "Дюльбер".

Боткин заметил, что климат Южного Берега помогает исцелять легочные заболевания. И даже определил идеальное место для здравниц - высота 300 метров над уровнем моря, где соленый воздух встречается с хвойным. Кипарисы и кедры, секвойядендроны и пихты, сосны и криптомерии вырабатывают вещества фитонциды, которые подавляют бактерии.

"Это парковая зона, это зона моря, морской бриз, который насыщен ионами практически всего и магния, и натрия, и йода. Это кипарисы, это сосна, это фитонциды – вместе с этим оно дает такое сочетание удивительное – это естественный ингаляторий", - рассказала Светлана Крадинова, главный врач санатория "Дюльбер".

Боткин был лейб-медиком, то есть личным врачом императорской семьи. Именно он рекомендовал страдающему астмой Александру II и его супруге Марии Александровне, больной туберкулезом, отказаться от заграничных курортов и купить имение в Ливадии. Здесь лечили последнего наследника царского престола Цесаревича Алексея и владельца дворца Дюльбер – Петра Романова.

Боткин приглашал в Крым практически всех своих пациентов, среди которых были многие деятели науки и культуры 19 века. Менделеев, Достоевский, Репин, Шишкин, Герцен, Толстой. В Ялте доктор лечил больного раком Некрасова. Эта поездка продлила жизнь поэта и помогла ему закончить поэму "Кому на Руси жить хорошо...". В благодарность автор посвятил 4 главу своему врачу.

Теплый сентябрь в Крыму называют "бархатным сезоном". Это выражение появилось тоже благодаря Сергею Боткину. Именно он рекомендовал это время года для климата лечения императорской семье. А вслед за Романовыми в Крым поехали и другие знатные особы. Правда, утром и вечером на полуострове уже прохладно, поэтому дамам приходилось гулять по Ялте в бархатных платьях.

Советские ученые дополнили климатолечение Боткина эликсиром молодости. Так называли кислородный коктейль, разработанный академиком Сиротининым. Сначала его готовили только в закрытых правительственных и военных санаториях для профилактики и лечения процессов, связанных с преждевременным старением организма. А теперь пена из яблочного сока и корня солодки доступна каждому и помогает восстановить силы после длительной прогулки.