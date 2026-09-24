"Начался ужас": Анастасия Волочкова в истерике сбежала из дома

Анастасия Волочкова никак не может наладить отношения со своей единственной дочерью Ариадной. Накануне, 23 сентября, ей исполнился 21 год, однако у балерины нет возможности ее поздравить.

Как утверждает сама артистка, дочь заблокировала ее номер телефона, а точного адреса, где проживает Ариадна, Анастасия не знает. По словам артистки, единственное, что ей известно, что последние шесть лет дочь находится в Санкт-Петербурге.

А ведь фанатам казалось, что Волочковой удалось помириться и с дочкой и с матерью. Поводом для этого послужили совместные фотографии семейства, которые балерина опубликовала летом. Но, как утверждает Анастасия, это лишь постановка.

"Я приезжала в Петербург 14–15 ради того, чтобы увидеть папу. Он очень плох, уходит из жизни, это уже видно… Мне надо было навестить его. Заодно заехала к маме по ее же просьбе, и они устроили мне эту показуху! Мама позвала Ариадну с ее мужем Никитой. Сначала все вроде было красиво, замечательно. Но на следующий день меня довели до слез, я в истерике убегала из своего дома!" - сообщила Анастасия Starhit.

Она не стала уточнять, что конкретно случилось, вместо этого назвав себя многострадальным человеком. Волочкова высказала мнение, что вряд ли ее отношения с родственниками станут искренними.

"Я хотела прокатить родных на лодочке по Крюкову каналу. Это недалеко от квартиры мамы, которую я, между прочим, ей подарила. Накануне, после визита к папе, я пригласила их в ресторан — мы посидели, все было нормально. А потом начался ужас! Не хочу даже об этом рассказывать", - отрезала балерина.

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