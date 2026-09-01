Произошедшее на свадьбе Гарри и Меган обескуражило: вот о чем все молчали 8 лет

Свадьба принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл состоялась в мае 2018 года. Пышная церемония транслировалась по всему миру. Но после венчания в часовне в Виндзорском замке молодожены уединились в компании избранных гостей. О том, что творилось дальше, всем было велено молчать.

Частная вечеринка прошла во Фрогмор-Хаусе. На нее были приглашены знаменитые друзья пары, среди них чета Бекхэм, Серена Уильямс, Амаль и Джордж Клуни. Когда гости и новоиспеченные супруги расслабились в дали от пристального внимания папарацци, свадьба превратилась в безумную вечеринку. О том, что произошло, когда знаменитости веселились до поздней ночи, молчали 8 лет.

Но на днях один из гостей на условиях анонимности раскрыл тайну. Он дал интервью британскому изданию, в котором в подробностях описал вторую часть свадьбы Гарри и Меган.

"Это была огромная танцевальная вечеринка, все были в восторге. Просто веселая ночь и никто не скучал, не было занудства и королевских протоколов", — рассказал друг герцога и герцогини Сассекских.

По его словам, старая подруга Меган теннисистка Серена Уильямс играла в пив-понг. Звезда спорта и в этой игре была лучше всех. "Она такая олдскульная, вспомнила старую студенческую игру", — сказал источник.

Больше всего народ поразило, что Джордж Клуни в какой-то момент прыгнул за барную стойку. Звезда Голливуда лихо смешивала смешивал напитки для гостей. В роли бармена Клуни чувствовал себя превосходно, а все приглашенные не могли оторваться от его коктейлей.

Особым гостем свадебного приема стал Идрис Эльба. О своем участии в церемонии он не так давно рассказал в интервью People. Актер, который называет себя "хорошим другом" герцога и герцогини Сассекских, задавал настроение всей вечеринке. Гарри попросил Идриса побыть диджеем на приеме.

"Я подумал: "Это шутка? Ты шутишь?" Это был невероятный опыт, я отвечал за музыку для той ночи, это была большая ответственность, но мне удалось создать отличную атмосферу", — признался Эльба.

Актер рассказал, что в тот вечер Меган Маркл выглядела самым счастливым человеком в мире. Невеста веселилась ни на что не обращая внимания, Маркл танцевала и шутила. "Вы знаете, ей просто было очень весело. Это была ее свадьба. Я уверен, что она прекрасно провела время", — отметил Эльба.