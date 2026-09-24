Суд обязал Трампа восстановить доступ в Белый дом для журналистов

Окружной суд США в Вашингтоне обязал президента Дональда Трампа восстановить доступ в Белый дом для журналистов CNN, MSNBC и Politico.

Решение Трампа не пускать в свою резиденцию журналистов конкретных изданий – это нарушение Конституции страны, поэтому Брамп должен немедленно вернуть пресс-карты СМИ, постановил окружной судья США Тим Келли.

"Для Трампа это стало серьезным поражением в одном из самых громких противостояний с прессой за время его правления", - так охарактеризовало решение суда агентство Reuters.

Ранее президент США Дональд Трамп закрыл доступ в Белый дом для журналистов CNN, MS NOW и Politico. Свое решение он обосновал тем, что издания "не должны иметь возможности постоянно писать ложь". Минюст США, в свою очередь, попытался объяснить запрет соображениями национальной безопасности.

Редакции трех СМИ обратились в суд, потребовав гарантий свободы слова и прессы.