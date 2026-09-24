ВС России выбили телекоммуникационные центры ВСУ в Киеве

Массированным ударом, который нанесли минувшей ночью по украинской инфраструктуре ВС России, поражены телекоммуникационные и логистические центры. Как сообщили в Минобороны, также разрушены предприятия по производству беспилотников, целями ударов стали и морские суда с грузами для ВСУ.

В военном ведомстве перечислили пораженные объекты. В Киеве удары нанесены по предприятию, производившему комплектующие для БПЛА, по цеху беспилотных летательных аппаратов "ПЕГАС АРМС", по производящему дроны "Хорнет" заводу "Элемент ЮА". Также ударами ракет и дронов выбиты телекоммуникационные центры "Киевстар" и "Парковый", предоставляющие услуги связи и вычислительные мощности для ВСУ, и транспортно-логистический центр.

В Одессе разрушено два логистических центра, хранивших и распределявших поставляемые Западом грузы военного и двойного назначения. Кроме того, в море поражен танкер, доставлявший в порт Черноморск топливо для украинской армии.