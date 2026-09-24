Известная певица высказалась о разводе Стаса Михайлова: "В таких ситуациях женщина обычно сидит тихо"

На днях супруга певца Стаса Михайлова Инна сообщила, что они больше не вместе. Теперь общественность теряется в догадках, что происходит в семейной жизни пары.

О том, что они расстались, Инна Михайлова объявила на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм". Кроме того, она назвала супруга "человеком-фейком" и подчеркнула, что к нынешнему образу Стаса Михайлова не имеет никакого отношения. А позднее Инна уточнила, что "измен не было".

Певица Наталья Штурм сомневается, что Михайловы решили развестись. "А зачем о разводе объявлять в соцсетях? Образцовая пара… Я вижу в этом пиар, не верю я в это. Конечно, все не вечно, но вряд ли. Михайлов всегда был порядочным человеком, рассчитывался с кредиторами. Какой смысл выносить расставание на всеобщее рассуждение? Я уверена, что жена не осталась ни с чем, обеспечит ее полностью. И в таких ситуациях женщина обычно сидит тихо. Это похоже на пиар, который приурочен к концерту", - высказала мнение артистка для Teleprogramma.org.

Примечательно, что у Стаса Михайлова действительно будет концерт в конце года, к которому он уже сейчас готовится. Вот только в близком кругу утверждают, что певец и его супруга расстались по-настоящему. Поговаривают, что отношения просто изжили себя. Другие же утверждают, что Инна не смогла смириться с тем, что Стас "начал выходить из-под контроля". Дело в том, что недавно он сменил команду, с которой работает. Инне новый состав не понравился.

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