Москва предупредила об ответе на возможные ядерные испытания Вашингтона

Прямой угрозой существующему мораторию назвала Мария Захарова указание президента США Дональда Трампа о начале подготовки к ядерным испытаниям. Комментарий официального представителя МИД России появился в связи с 30-й годовщиной Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

В заявлении МИД подчеркивается: звучащие из Вашингтона в последнее время заявления вызывают особую тревогу. Указание президента США - не просто слова. Как известно, когда подобные высказывания раздаются из Белого дома, это значит, что американцы в очередной раз намерены отказаться от своих международных обязательств.

Захарова подчеркнула, что Москва готова к адекватному ответу. Если США или другие государства-участники договора проведут натурные ядерные испытания, то и Россия должна будет предпринять ответные действия. Российская сторона неукоснительно следует этому подходу, сказано в заявлении, опубликованном на сайте МИД.